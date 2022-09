Der er ikke meget ånd i Viborgs nye vartegn

”Hvad hånden former, er åndens spor.” Sådan digter Johannes V. Jensen i sin danmarkssang med en hyldest til arven fra dem, der var her før os: ”Hver spån du finder i Danmarks jord, er sjæl af dem, der har bygget riget”. Højstemt om fortiden, men også med en iboende forpligtelse til eftertiden om omhyggelighed med den beboede verden.

Ane Cortzen citerer ikke fædrelandssange i DR 2’s kulturprogram ”Er der en arkitekt til stede?”, men den gamle Jensens ord rumler alligevel med underneden, når den arkitektuddannede journalist tager rundt i landet for at se på moderne arkitektur. Forvalter vi som samfund arven rigtigt, så også vores efterkommere kan tro på, at der har været ånd til stede?

Søndag gik turen til Viborg, hvor domkirken som byens vartegn nu deler skyline med Peak12, et nybygget hotel med en prominent placering på en bakketop i den ellers lavt bebyggede by. En placering, der er et fyrstebyggeri værdigt, men som nu rummer en anonym klods, der fik Cortzen til at bruge ord som kornsilo, skotøjsæske og impotent. Hverken bygherre, en lokal erhvervsmand med et stort engagement i byen, eller arkitekt ønskede at stille op for at sætte deres ord på bygningens kvaliteter, som man må gå ud fra, de ville forsvare. Hvis man står bag et byggeri, må man vel mene, at det er forsvarligt?

Det er politikerne, der i sidste ende har ansvar for byggeriet, der i lokalplanen var planlagt som ”et pejlemærke” med en facade af ”høj arkitektonisk kvalitet”. Borgmesteren stillede op; han havde glemt, at byrådet havde krævet høj arkitektonisk kvalitet, men han mente, de havde fået et fantastisk hotel. Han havde dog ikke argumenter for dets fremtræden, men forsøgte at reducere Cortzen til en ”smagsdommer”. Når en kronjysk borgmester siger dét til en arkitekt fra hovedstaden, ved man godt, hvad klokken er slået.

Det kom han dog ikke langt med, fordi Cortzen gik til sagen med stor ordentlighed. Hun efterspurgte storhed og stedfortælling og ærgrede sig over, at Jyllands gamle hovedby har forspildt en chance for at få et generøst byggeri, der var pladsen og stedet værdigt. Byen værdig. Et kig ind i domkirken med Joakim Skovgaards fantastiske fresker gjorde kun sørgeligt tydeligt, at byen har leveret langt under niveau med hotellet. I kirken er overvældende spor af hånd, ånd og sjæl, en demonstration af magt og kærlighed. Det er svært at sige det samme om hotellet på bakken.

Peak12 blev mindre og mindre, efterhånden som udsendelsen skred frem. At det kan gøres og gøres godt at bygge nyt og godt, viste Ane Cortzen med et besøg på Alsik Hotel i Sønderborg, hvor man har haft et højt ambitionsniveau og er lykkedes med et byggeri, der bidrager kvalitativt til byen.

Gad vide, om nogen vil skønne på de skatte, folkene i byrådet i Viborg efterlod?

Birgitte Stoklund Larsen er sognepræst og stiftskonsulent.