Der er stort fokus på den tidlige pension. Men alt for lille fokus på det gode arbejdsliv inden pensionen

Arne-pensionen og dermed mulighederne for at gå på tidlig pension fylder en del i den valgkamp, der er i gang i praksis. Desværre er fokus på det gode arbejdsliv før pensionen meget mindre. Det skal vi have lavet om på – både for den enkelte, for familierne, for arbejdspladserne og for samfundet.

Det er veldokumenteret, at arbejdslyst i høj grad kan betale sig både menneskeligt og økonomisk. Medarbejdere, der trives, arbejder bedre og mere, de har færre sygedage, og de har lyst til frivilligt at blive længere på arbejdsmarkedet. Det er derfor en positiv, værdifuld vej til at øge arbejdsudbuddet frem for de reformer, der ofte foreslås, hvor det er negative sanktioner som nedsatte ydelser og kontrol, der er omdrejningspunktet.