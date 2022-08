”De lyder som rullesten, de ser ud som rullesten, og de opfører sig som rullesten”.

Karakteristikken gælder The Rolling Stones, og den kommer fra en af mange stemmer i BBC-dokumentarserien ”Mit liv i The Rolling Stones”. Første afsnit – med den ubestridte frontfigur Mick Jagger i interviewstolen – blev sendt sent sidste søndag aften og genudsendt fredag på DR 2, og hele serien kan streames på DRTV.