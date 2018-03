Allerede på vej ud over banegårdstorvet i Aarhus er man blevet en anden, lidt mere glad, lidt mere venlig, lidt mere naturligt smilende. Og man tænker: Jeg vil tage det her smil med mig tilbage til København. Men sådan spiller klaveret ikke. Den går simpelt hen ikke. For København er København, og Aarhus er Aarhus, og aldrig skal de to mødes, skriver forfatter Kim Leine