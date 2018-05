Hvis man bare har en anelse føling med, hvordan de unge (mis)trives i dag, er det ubegribeligt, at kirkens egne folk kan foreslå at flytte konfirmationen til 9. klasse. Man kan godt få den fæle mistanke, at forslaget mest er for præsternes skyld, så de kan få afløb for nogle lommefilosofiske tilbøjeligheder. skriver sognepræst Marie Høgh