Det er fint, at vi lovpriser den følsomme mand. Men der skal også være plads til den stærke

De dominerende stemmer i den offentlige debat arbejder ud fra en tese om, at mænd fungerer så dårligt, at den eneste måde, man kan forbedre os på, er ved at feminisere os. Men denne fordomsfuldhed skader mere, end den gavner