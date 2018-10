Det er først når et menneske dør, vi ser hele mennesket

De kongelige repræsenterer en kontinuitet i vores fortælling om os selv og forståelsen af os selv, mens regeringer og andre systemer kommer og går. De udgør de lange stræk i vores lands historie. Men det samme er tilfældet med nogle få kunstnere. Klaus Rifbjerg havde noget af det, Benny Andersen havde en snert, men frem for nogen anden havde Kim Larsen det, kongen af Rabalderstræde, skriver Kim Leine

Jeg ser nyheden på telefonen og holder den op, så min kone kan se den. Hun slår hånden for munden og spærrer øjnene op. Så finder hun sin egen telefon frem og læser artiklen. Drengene mærker, der er noget uheldssvangert i luften og spørger, hvad der sker.

Det er Kim Larsen, siger jeg. Han er død. Ingen grund til forklaringer. De ved, hvem han er og kender hans sange.

Vi sidder i metroen. Jeg kan se, at flere andre passagerer har modtaget nyheden i deres feed. Der opstår lidt uro ned gennem togstammen, der rasler sig gennem Københavns undergrund. Næste stop Christianshavn. Det er jo meget passende.

Oppe på gaden kan man også mærke det. Man kan se det på folks ansigter. Der er en trist ømhed i de blikke, der udveksles. Der er noget, der ikke er her mere. For lidt siden var det her, men nu er det væk. Ja, vi skal alle dø. Og nu er det Kim, der er død.

Navnesammenfaldet var selvfølgelig vigtigt for mig, da jeg var dreng.

Fordi jeg var nordmand og den eneste Kim i min hjembygd, muligvis den eneste i hele øvre Telemark. Der er i det hele taget ikke mange nordmænd, der hedder Kim. Det var en vigtig markør. Noget, der fortalte de andre, og mig selv, at jeg var anderledes. Men hvorfor var jeg så her, blandt drenge, der hed Olav, Rune, Gaute, Gyrd og Odd? Der måtte helt klart være sket en fejl. Der gik sikkert en rundt nede i Danmark, en Gaute eller Odd, der var lige så fejlplaceret som mig.

Jeg var nu ikke opkaldt efter en dansk Joakim, men derimod en forældreløs dreng, der sad overskrævs på bronzekanonen Zam-Zammah i Lahore og senere vagabonderede rundt i Indien med en hellig mand. Han var irsk og hed Kimball O’Hara. Man kan læse om ham i Rudyard Kiplings roman, hvis titel er identisk med den døde nationalskjalds og mit eget navn.

Jeg sad i mit værelse i kælderen, der lugtede af jord og vinterkartofler, og læste romanen. Og jeg hørte pladerne. Især pladen: Værsgo. ”Jeg går ad vejen mod Korsør, en tidlig fredag aften”. Men også Gasolins første: ”Da jeg gik ud over Langebro, en tidlig mandag morgen.” Begge to, både bogen og musikken, var et tiltrængt alternativ til den virkelighed, jeg levede i dengang midt i 1970’erne.