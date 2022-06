Som i al historiefortælling giver serien mulighed for at se og tolke begivenheder og personer i et nyt lys. Så derfor: Tak til Jens Otto Krag. Og tak til DR for serien om ham og Helle Virkner

Det er ikke let at lave en god dramadokumentar, men DR lykkes med ”Krag & Virkner”

”Et fællesskab, et europæisk samarbejde… Det kræver, at landene øver sig i at tale med hinanden. At de forstår, at der er flere sider af en sag”.

Det er skuespiller Thure Lindhardt, der i rollen som Jens Otto Krag sammenfatter nogle af den tidligere socialdemokratiske statsministers tanker og visioner for det EF-medlemskab, han argumenterede og arbejdede for op til folkeafstemningen i oktober 1972. Ordene står centralt i fjerde og sidste afsnit af tv-serien ”Krag & Virkner”, sendt på DR 1 søndag aften og tilgængelig på DR TV frem til 22. november.