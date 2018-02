Det er ofte selviscenesættelse, når journalister drager ud i verden

Er det muligt at sætte sig i flygtningens sted, når man ved, at man snart igen sidder hjemme i sin lune stue og skriver på en forhåbentlig kommende bestseller, skriver Sørine Gotfredsen om ny bog, hvor dramatiker og instruktør Kristian Husted beskriver sine oplevelser forklædt som flygtning

Det kan godt indimellem i en fredelig hverdag falde én ind, at livets egentlige intensitet findes et andet sted. Og at man kan risikere at gå glip af den, hvis man ikke selv opsøger den. I samme ånd kan man måske også få den tanke, at man bør yde en større indsats for at gøre verden til et bedre sted ved måske ligefrem at drage ud i den frem for blot passivt at blive hjemme. Og vidste man dog bare, hvilken drivkraft der fylder mest, når et menneske rejser ud på eventyr. Idealismen eller den basale længsel efter at nærme sig et mere indlysende livets drama?