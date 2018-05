I dag er det mobilfri dag, og i Folketinget er der lige nu høring om, hvordan man forbereder børn til en fremtid, hvor det digitale fylder mere. Mange eksperter advarer mod brug af mobiltelefoner i skolen, men det vil være farligt at tage telefonen fra eleverne, for de skal lære at bruge teknologi rigtigt, mener Mikkel Offenberg, lærer og oplægsholder i digital dannelse