Med Ruslands irrationelle overfald på Ukraine er det forståeligt, at neutrale lande har svært ved at holde fast i neutraliteten

Det er svært ikke at holde med den lille dreng David, når han kyler en sten i panden på den store og brovtende Goliat. Desværre virker det efter en uges heroisk ukrainsk forsvarskamp desværre fortsat utænkeligt, at kæmpen segner. Men på et punkt har den alt for varme krig gjort, hvad årtiers kolde krig ikke formåede: at rokke ved den erklærede neutralitet, som flere europæiske lande ellers har bekendt sig til siden Anden Verdenskrig.