Det havde klædt TV 2 at give 104-årige Lise Nørgaard mere end 25 minutter

Når man taler med meget gamle mennesker, kan man godt indimellem blive lidt irriteret på sig selv. Man forsøger at tale tydeligt, men tager sig i næsten at råbe. Man får formuleret sig på en måde, så det virker, som om man ikke helt regner med, at ens samtalepartner er ved sine fulde fem, selvom intet peger i retning af, at det ikke skulle være tilfældet. Hovedet fejler ikke noget; det er hørelsen, det er galt med – og så går det lidt langsommere. Man skal have god tid.