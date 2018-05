Ældre Sagen: Det kræver et godt helbred at køre bil – uanset ens alder

Der er flere, der nu argumenterer for at genindføre det aldersbetingede lægetjek. Men i Ældre Sagen mener vi ikke, det er en god idé. Inden for nyere forskning har man ikke kunnet dokumentere en positiv effekt på trafiksikkerhed af aldersobligatoriske helbredstjek for at forny kørekort for ældre bilister, skriver chefkonsulent i Ældre Sagen

I ÆLDRE SAGEN er vi godt tilfredse med, at det aldersbetingede helbredstjek for at forny kørekort blev afskaffet sidste år. Det har Ældre Sagen kæmpet for i flere år.

Der er flere, der nu argumenter for at genindføre det aldersbetingede lægetjek. Men i Ældre Sagen mener vi ikke, det er en god idé. Inden for nyere forskning har man ikke kunnet dokumentere en positiv effekt på trafiksikkerhed af aldersobligatoriske helbredstjek for at forny kørekort for ældre bilister.

”Der er ikke fundet bevis for, at de gældende regler om den øvre aldersgrænse på 75 år har en gavnlig effekt for trafiksikkerheden. Med lovforslaget gøres det således nemmere for ældre personer i Danmark at have kørekort, uden at der bliver gået på kompromis med trafiksikkerheden,” hed det blandt andet i baggrunden for lovforslaget, som blev vedtaget med 90 stemmer for, imens kun 13 stemte imod ved tredjebehandlingen i Folketinget i juni 2017.

DET ER EN STOR MISFORSTÅELSE at tro, at de ny regler tillader bilkørsel, uanset hvad og lige så længe, kørekortet er gyldigt. Ifølge færdselsloven må man ikke køre bil, hvis man grundet for eksempel sygdom eller træthed ikke kan køre bil ”på fuldt betryggende måde”. Det gælder alle uanset alder – og det gælder hver gang, man sætter sig bag rattet. Så selvom man får et kørekort, der er gyldigt de næste 15 år, må man ikke køre bil, hvis man ikke længere har helbred til det. Lægen har også pligt til at informere sin patient om ikke at køre bil ved bestemte helbredsproblemer.

Hvis man har problemer med for eksempel diabetes eller anden sygdom, som kan påvirke evnen til at køre bil, kan kørekortets gyldighedsperiode også være kortere, og man skal omkring lægen for at få fornyet sit kørekort.

I Ældre Sagen opfordrer vi til, at man i familien tager snakken om kørekortet i god tid, og mens der endnu ikke er problemer i forhold til kørsel. Vi anerkender, at det kan være en svær samtale at tage for pårørende, hvis man er bekymret for, hvorvidt et familiemedlem fortsat kan køre bil. Men det betyder ikke, at man skal lade være.

Det er også vigtigt at gå til læge og søge professionel udredning, hvis man oplever problemer med helbredet. En nærmere udredning, eventuelt suppleret med en vejledende helbredsmæssig køretest, kan være med til at vurdere, hvorvidt kørekortet skal lægges helt væk grundet svigtende evner til at køre bil, for eksempel på grund af brug af trafikfarlig medicin eller en demenssygdom.

Vi er 100 procent enige i, at helbredet skal være i orden til at køre bil. For det kræver et godt helbred at køre bil – uanset alderen.

Mirjana Saabye er chefkonsulent i Ældre Sagen.