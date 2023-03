Det lyder jo smukt, at kirke og kultur skal ”afspejle folket”. Men en mistanke nager Sørine Gotfredsen

Der findes talemåder, der umiddelbart lyder smukke, men som ved et nærmere eftersyn bør mane til agtpågivenhed. En af dem, man for tiden ofte støder på, grunder i tanken om, at ethvert menneske skal føle sig inkluderet, hvilket selvsagt som udgangspunkt er al ære værd.

Forestillingen ligger dybt indlejret i vores kristne menneskesyn, og det er svært at være uenig i, men selv de dejligste talemåder kan som sagt rumme grund til bekymring. Dette har på det seneste slået mig med ekstra styrke.

For det første i forhold til den nye kulturministers ihærdige tale om, hvad kunsten har til opgave at udrette, og for det andet i forhold til folkekirken. Det sidste først.

For nylig blev et bibliotek på Frederiksberg kritiseret for at invitere til et dragshow for børn, da nogle – i mine øjne ret fornuftigt, faktisk – mente, at man skal afholde sig fra at presse de voksnes nu om dage ekstreme optagethed af køn ned over børns hoveder. De vil tids nok blive tvunget til konstant at forholde sig til det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Midt i det hele blev Enghave Kirke i København trukket ind i debatten, da man her for nogle måneder siden i forbindelse med den årlige Pride lod en mand i masser af kulørt kvindetøj optræde i en gudstjeneste til hyldest af mangfoldigheden. Som forsvar for dette udtalte sognepræst Viggo Julsgaard forleden i Politiken: ”Vi er jo en folkekirke. Vi skal jo afspejle folket.”

Dette er tidens magiske sætning. At afspejle folket. Det er en formulering, der lyder smuk, men ikke nødvendigvis er det. Også kulturminister Jakob Engel-Schmidt (Mod) bruger den, når han skal overbevise os alle om, at kunsten bør repræsentere flere minoriteter angående hudfarve, køn og seksualitet. Både kunsten og kirken opfattes her som instanser, der skal ”afspejle folket”, og man overvejer, hvad der mon egentlig ligger bag.

Mindst én mistanke melder sig, og jeg siger ikke, at det er bevidst, men kulturministerens woke-bestræbelse kunne godt ligne et forsøg på at vænne danskerne til den multikulturelle virkelighed, som politikerne gennem årtier har realiseret trods sparsom folkelig opbakning.

Nu skal den med kunsten som middel legitimeres som folkelig, og der er et element af ideologisk førergreb over det. Lige så bekymrende er det imidlertid at høre en præst mene, at folkekirken skal afspejle folket, da det godt kan skabe en vis travlhed med løbende at vurdere, hvordan man bedst rammer en stemning derude og bliver populær blandt bestemte danskere.

Ja, ret beset kan det vel også medføre, at man som præst må gøre op med sig selv, om man egentlig længere om søndagen bør tale så meget om inkarnation, opstandelse og dom, eftersom kun er mindretal af folket tror på det. At ville afspejle folket kan hurtigt blive til en stræben efter medløb i bestemte grupper, og jeg kommer i tanke om Henrik Pontoppidans store roman "Det forjættede land", hvor præsterne netop kæmper om forskellige folkegrupperinger. Og hvor fornuftens stemme, pastor Petersen, til sidst erkender, at han ikke selv kan deltage i ”teologernes forfængelighedsmarked”, som han kalder det.

Han siger: ”Jeg måtte da nødvendigvis først gennemgå et dramatisk kursus og anlægge et eller andet opsigtsvækkende profet-kostume – for man gør skam ikke indtryk på det store publikum, når man optræder i sine hverdagsklæder.”

Artiklen fortsætter under annoncen

Ordene er som talt af Viggo Julsgaard selv, der angående den dragqueen, der optrådte i Enghave Kirke, udtaler: ”Altså, Ramona er da bedre blikfang, end jeg er. Hun er mere farverig og bedre på billeder end mig.”

Klar tale, det må man lade ham. Der er ikke megen forlegenhed at spore her, og woke-tænkning og minoritetsideologi anses i dag blandt nogle som udtryk for en så objektivt set retfærdig livsanskuelse, at kirken og kunsten simpelthen har pligt til at promovere den. Alt dette handler ikke om, hvorvidt man er enig i den anskuelse eller ej.

Det handler om, at hvis man som forfatter, filminstruktør eller præst er motiveret af en dagsorden, der pakkes ind i formuleringen – ”at afspejle folket” – kommer der nemt dårlige og tendentiøse romaner, film og prædikener ud af det. Fokus er fordrejet, noget bliver vigtigere end kunsten eller evangeliet i sig selv, og alle er tvangsindlagt til kunstnerens eller prædikantens drøm om en bestemt samfundsorden.

Vi har alle til opgave at holde denne personlige drøm i ave, det ved jeg udmærket, men jeg er faktisk i tvivl om, hvorvidt folk som Jakob Engel-Schmidt og Viggo Julsgaard selv ved, hvor meget de er i færd med at misbruge kunsten og kirken for en bestemt dagsordens skyld. Og hvor meget de er i færd med at misbruge begrebet folk som retfærdiggørelse af deres personlige sag.

Det kan i virkeligheden siges meget simpelt: Hverken kunsten eller folkekirken skal afspejle folket. Kunsten skal afspejle, hvad den selv vil, og kirken skal afspejle evangeliet. Folkekirken skal stå der for folket, det er sandt. Men den skal afspejle kristendommen. Og intet andet.

Refleksion skrives på skift af sognepræst Sørine Gotfredsen, biskop Henrik Wigh-Poulsen, professor i organisation og filosofi Bent Meier Sørensen, journalist og forfatter Esben Kjær og debattør og forfatter Ali Aminali.