Pastor emeritus: Det onde er i bøn. Ikke bekendelsen

Spørgsmålet er ikke, hvorvidt ”ondskaben i vore hjerter” skal tages alvorligt – det skal den – men på hvilken måde?

Med velanbragt lidenskab har teologen og kunstneren Hein Heinsen gjort indsigelse mod en sammensmeltning af forsagelsen af Djævelen og den apostolske trosbekendelse. Det drejer sig, som Hein Heinsen giver udtryk for, ikke om at tage det let med det onde. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt ”ondskaben i vore hjerter” skal tages alvorligt – det skal den – men på hvilken måde?

Trosbekendelsen er opstået som en dåbsbekendelse i den tidlige latinske kirke, og i forbindelse med dåbshandlingen er et opgør med det onde kommet til udtryk på forskellig måde op gennem historien. Den debat, Hein Heinsen har sat i gang, handler ikke om forsagelsen ved dåben, men om det nybrud, som i Danmark skete i 1947, da forsagelsen blev koblet på bekendelsen, også når den løsrevet fra dåben bruges som gudstjenestebekendelse. Sammenkoblingen er siden forstærket med den grafiske opsætning i Den Danske Salmebog, som om forsagelsen er blevet ophøjet til en fuldgyldig del af bekendelsen til den treenige Gud.