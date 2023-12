Det var mig, som Ivar Brændgaard følte sig mest mobbet af, fordi han talte thybomål. Men jeg skammer mig ikke

Jeg har ikke noget at skamme mig over, men jeg synes, at Ivar skulle skamme sig over at bære ved til fortællingen om parallelsamfundene "dem" og "os" i Danmark, skriver Søren Balslev, som kendte Ivar Brændgaard, da de var unge