DF har sejret sig selv ihjel. Nu er festen forbi - og tømmermændene rammer hele blå blok

Dansk Folkeparti er ved at blive revet i småstykker af det formandsopgør, som kulminerer denne weekend med valget af en ny formand. Meget tyder på, at partiet har sat kurs mod afgrunden. Nekrologen over det vil kunne lyde nogenlunde sådan: Kristian Thulesen Dahl gik fra at være politisk geni til fiasko på meget få år. Han begik to store fejl som formand. Efter det bedste valg nogensinde i 2015, hvor hver femte vælger stemte på partiet, undlod det at gå i regering. Det blev Thulesen Dahl kritiseret massivt for, også internt. At det største borgerlige parti ikke tog ansvar på sig i en borgerlig regering, kostede opbakning.