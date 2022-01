DR’s aktuelle dialog-tv om giftigt versus rent vand er et ganske vist lille, men fint og anbefalelsesværdigt bidrag til nødvendig vedligeholdelse af demokratiet.

DET VAR IKKE LIGEFREM EN opløftet stemning, der prægede et møde ved et kaffebord i Krogsbølle på Nordfyn i dokumentaren ”Byen med det giftige vand” sidste mandag. I aften sender DR 1 den anden af tre udsendelser om den lille by, hvor omkring halvdelen af beboerne ikke tør drikke vandet, fordi der er målt op til 40 gange flere pesticidrester end tilladt.