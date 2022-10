Direktør: Danskerne er trætte af, at medierne dyrker konflikten

Danskerne orker ikke vælgermøder, hvor politikere skændes, og de er dødtrætte af medier, der dyrker konflikten.

Nogenlunde sådan er konklusionen på en omfattende undersøgelse, som Epinion har lavet for Constructive Institute. Og i en tid, hvor polarisering truer med at blive den næste pandemi, var den erkendelse netop baggrunden for et demokratisk eksperiment, som Aarhus Universitet, Folkeuniversitet, Radio4, Avisen Danmark, Epinion og Constructive Institute gennemførte midt i valgkampen.

Kunne man få vælgere til at troppe op til et politisk møde med partiledere, der skulle prøve ikke at kritisere hinanden og blev underlagt dogmeregler om at tale ordentligt og koncentrere sig om sine egne ideer til at løse de udfordringer, som danskerne opfatter som de væsentligste?

Svaret var et rungende ja.

Aulaen på Aarhus Universitet blev på få timer udsolgt til sidste stol, og de 500 vælgere blev på deres pladser i stive tre timer den onsdag til en aften, der blev kaldt "Enige om Danmark?".

For de 12 partiledere og en finansminister blev aftenen noget uvant. Nogle faldt helt igennem, når de ikke som vanligt kunne bruge taletiden til at angribe de andre. Andre nåede aldrig frem til at tale om konkrete løsninger, men hang fast i følelser og anekdoter. Men flere på tværs af det politiske spektrum boltrede sig åbenlyst og tog scenen med visioner, drømme, ærlighed og nuancer og fik publikums bifald for netop det.

”Det er det bedste vælgermøde, jeg nogensinde har deltaget i,” sagde en af partilederne.

”Det handler jo ikke om, at vi skal være enige. Men vi skal være ordentlige. Og vi skal tage alvorligt, at folk ikke gider høre på os, hvis ikke vi kommer med løsninger,” erkendte en anden.

Kristeligt Dagblad havde en reporter i salen, og han huskede sin lærdom fra journalistuddannelsen: at god historie er en dårlig, og ledte som et varmesøgende missil efter konflikten:

”Konstruktivt vælgermøde fik drøje hug fra partiledere,” blev overskriften på reportagen, der citerede partiledere for, at de savnede mere debat og mere tid til at replicere hinanden. Og med 12 partiledere, en finansminister, en partiledervikar og tre vanskelige emner var det også en helt relevant kritik.

Men hvordan syntes hovedpersonerne så, at eksperimentet gik? Altså vælgerne?

Vi har sammen med Aarhus Universitet og Folkeuniversitet efterfølgende spurgt dem, og hver femte har svaret tilbage. Flere end tre ud af fire siger, at de normalt er trætte af debatter, hvor politikere skændes. 92,5 procent af dem synes derimod, at det konstruktive, eksperimenterende vælgermøde var en god oplevelse. 77 procent af dem kom netop, fordi mødet skulle fokusere på ideer og løsninger.

Under hver femte savnede de traditionelle slagsmål mellem politikerne. 7 ud af 10 svarer, at debatformen gjorde det lettere at forstå kandidaternes synspunkter. Og et tilsvarende antal afviser, at debatformen var for kedelig. Og 87,4 procent siger, at de er meget enige eller enige i, at de gerne deltager i lignende vælgermøder i fremtiden.

Som arrangører finder vi tallene overraskende og inspirerende. Det er svært at gennemføre et politisk møde, hvor 14 partier skal have taletid. Og der er meget, vi bør og vil forbedre til næste gang. Det er uvant for journalistiske moderatorer som Avisen Danmarks politiske redaktør Casper Dall og undertegnede ikke rutinemæssigt at falde ind i Clement Kjersgaard-rollen og afbryde og udstille svagheder i en politisk talestrøm. Som TV 2's vært på et af valgkampens tv-transmitterede statsministertopmøder udtrykte det, så ”er den journalistiske opgave jo at sætte lus i skindpelsen".

På mediesiden har vi således også meget at lære – og gør det i disse år, hvilket man blot skal se DR's "Mød partierne" for at forstå. Her sætter Kåre Quist hver aften respekten, den velinformerede kritik og det menneskelige ansigt i fokus i veloplagt politisk samtaleprogram.

Det og andre demokratiske eksperimenter i denne valgkamp lover godt for vælgere, der er stolte af at leve i et land, hvor vi vælger vores egne ledere, men som sukker efter andet end politiske boksekampe med rødt og blåt hjørne og journalistisk rammesætning af den offentlige samtale som dueller, krydsild eller andre metaforer hentet fra krig.

Hvis vi gør, som vi plejer, får vi nok de resultater, vi plejer at få. "Enige om Danmark?" antyder, at det godt kan lade sig gøre at gå nye veje. Og er det egentlig ikke en god konstruktiv historie om dansk politik?

Ulrik Haagerup er direktør for Constructive Institute.