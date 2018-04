Direktør: Vi må aldrig undervurdere den skygge, som vold kan kaste over et menneskeliv

Vold er meget mere end slagene og sparkene, selvom denne del jo er alvorlig nok i sig selv. Vold skader og forkrøbler også på lang sigt, skriver direktør for LivaRehab, center for rehabilitering af skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb

”DET VÆRSTE var skyldfølelsen. Jeg var fuldkommen sikker på, at det var min skyld, når han gik amok. Og det var åh så pinligt, at jeg kunne få ham til det. Det måtte jo være mig, der var helt igennem umulig, troede jeg. Mig, der ikke duede til noget som helst. Mig, der var heldig at have ham i mit liv. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange timer jeg har brugt på at aflæse ham, så han ikke blev sur. Og på at skjule det for andre. Efterhånden var det al min tid.”

Ordene kommer fra en kvinde på LivaRehab, men hun beskriver en følelse, som mange andre kan tilslutte sig, desværre. For vold er meget mere end slagene og sparkene, selvom denne del jo er alvorlig nok i sig selv. Vold skader og forkrøbler også på lang sigt.

Det kan slet ikke gentages nok, hvor alvorligt et problem vold er. Derfor skal vi tage det meget alvorligt, at så mange kvinder landet over lever med vold og med eftervirkninger fra vold.

FLERE END 33.000 KVINDER rammes årligt af partnervold – et tal, der langt overstiger pladserne på landets krisecentre – og det er bare tallet for sager, hvor volden er gået ud over en partner eller ekspartner. Ser vi på vold og overgreb begået mod kvinder af en gerningsperson uden for de nære relationer, er tallet langt større. Og det har en endnu mere massiv social slagside, for her taler vi primært om kvinder på samfundets bund.

Omkring halvdelen af de henvendelser, vi får på LivaRehab, handler om vold og om de hårdtslående konsekvenser, det har eller har haft for ens tilværelse. Om kontakten til netværket, som er visnet væk, om uddannelsen, der blev droppet, og om børnene, der kom i klemme.

Vold skader på ydersiden såvel som på indersiden af kroppen. Og traumerne kan sidde der længe efter, at de fysiske mærker er falmet. For eksempel i form af angst, tvangstanker og nedbrudt evne til at opbygge nye tillidsrelationer til andre mennesker.

Vold forkrøbler og ekskluderer, og i alt for mange tilfælde slår det ihjel. I 2014 alene blev 24 kvinder dræbt af mænd i deres liv.

OFRE FOR VOLD begået af en uden for de nære relationer er i langt størsteparten af tilfældene sårbare og udsatte kvinder. De har begrænset netværk, begrænset adgang til viden om deres rettigheder, små økonomiske midler til at kunne ændre den uholdbare situation og alt i alt begrænsede handlemuligheder for at undslippe volden. Der er ofte tale om vold begået, fordi overgrebspersonen mener, at offeret skylder dem noget. Penge, opmærksomhed eller sex for eksempel.

Det er den hjemløse kvinde, der forventes at betale for husly med seksuelle ydelser, det er kvinden med gæld, som hun ikke kan betale. Og kvinden i prostitution, der udsættes for grænseoverskridende behandling fra kunder eller tidligere kunder. En plads på et krisecenter er ofte ikke en mulighed for denne gruppe. Men volden skader jo, uanset om det er en partner eller en person uden for de nære relationer, der begår den.

Vold har en kolossal social slagside, og vold efterlader en stor regning til offeret, som vi bliver nødt til at tage alvorligt. Det gør vi hver dag i LivaRehab, og det kæmper vi for, at resten af samfundet også skal gøre. Vi har brug for at sætte fokus på, hvad vold gør ved et menneskeliv. Ingen fortjener den forkrøblende spændetrøje, som vold er.

Flora Ghosh er direktør hos LivaRehab, center for rehabilitering af skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb.