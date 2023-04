DK4 efter kritik af værtsvalg: Danskerne er dårlige til tilgivelse

debatinterview | Tv-kanalen dk4 bliver kritiseret for at have ansat flere værter, der er blevet beskyldt for grænseoverskridende adfærd, senest pigekorsdirigent Michael Bojesen. Hvis ikke man kan lide det, kan man bare zappe væk, siger kommunikationschef Steen Andersen