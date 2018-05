Morten Messerschmidt: Dobbelt statsborgerskab er en vildfarelse

For lige så lidt som man kan have flere ægtefæller, kan man have flere fædrelande. Hvordan kan man være flere herrer pligtig, spørger Morten Messerschmidt, medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti

I ÅR HAVDE JEG fornøjelsen af at deltage i Folketingets markering af tildelte statsborgerskaber. Det var en dejlig dag. Og dog var der malurt i bægeret, for ud over de mange glade nu danskere, der gerne ville hilse på, mødtes jeg også af en forunderlig selvretfærdig, der lod sig forarge over, at Dansk Folkeparti kunne hilse venligt på de naturaliserede, når vi nu havde stemt nej til indfødsretsloven.

Det ledte uvægerligt tankerne hen på Høegh-Guldberg, der i 1773 indprentede, at kongen ”for alle undersåtter må være et eksempel på kærlighed til landet og folket, og for alle borgere og embedsmænd på den kloge iver for dets bedste”. Et eksempel på… Høegh-Guldberg fremhæver kongen som den eksemplariske dansker. Som billedet, vi alle bør attrå at leve op til: den, der elsker landet og vil dets bedste. Det er pligt; ikke ret.

En fremmed har lige så lidt ret til Danmark, som den beregnende frier har ret til familien. En familie er jo netop i det private, hvad folk og fædreland er i det folkelige fællesskab: Et spørgsmål om identitet. Det må villes. Af Grundloven forpligter vi os til at yde det største offer. Også her kan ægteskabet tjene allegorisk til afklaring.

For lige så lidt som man kan have flere ægtefæller, kan man have flere fædrelande. Hvordan kan man være flere herrer pligtig? Omformet til pluralis, bliver Grundlovens paragraf 81 aldeles meningsløs. Og netop derfor er Folketingets udbredte villighed til dobbelt statsborgerskab er en vildfarelse – en misforståelse af indfødsrettens pligt, afledt af rettighedstanken. Ideologi før fædreland.

De af Folketingets partier, der således har tildelt statsborgerskaberne uden at afkræve den pligterklæring, som statsborgerskabet netop er, har dermed gjort modtageren en bjørnetjeneste. De har forsømt at indskærpe efterlevelsen af den alvor og det ansvar, der hviler i at blive dansk. Har omskabt den fortjenstfulde ære ved at blive optaget i det folkelige fællesskab, Danmark, til en mekanisk rettighedseksercits, hvor det røde pas – og ikke kærligheden til fædrelandet – bliver sindelagsbeviset.

Et sådan forræderi mod folk og fædreland – mod dem, der kæmpede og døde for, at vi fortsat har et fædreland at elske og leve i – vil ikke blive glemt. Som en skamstøtte over de ideologiske partiers deroute vil den stråle igennem historien, fortællende om disse års åndelige og kulturelle lavpunkt. Hvor selve Folketinget ændrede danskheden fra en kær pligt til en hedonistik rettighed: ”Intet forbud, ingen lov. Ingen fristelse, ingen slange. Intet syndefald, intet billedstormeri. Men musernes dans på Helikon!”.

Tillykke til de nye danskere, der føler at være hjemme her, der regner sig som danske og vil virke for deres nye familie, deres fædreland. Men skam over dem, der ikke forstår det ærefulde i pligten, og dem, der bidrog hertil.

Morten Messerschmidt er medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti.