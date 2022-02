Døden melder igen sin ankomst. Men jeg må affinde mig med, at den er fundamentalt uinteresseret i mig

Hvem, hvis jeg skreg, ville høre mit råb blandt englenes ordener? Ingen antageligvis. Dette spørgsmål og denne eftertanke har runget for mit indre øre de sidste par dage. Desperat og højstemt. Min far er syg. Min gode vens far døde forleden nat. Klokken 02, mens regnen slog mod ruderne, holdt hans hjerte op med at slå.