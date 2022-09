Dokumentar om krystaller er hverken kritisk eller oplysende. Det bør DR kunne gøre bedre

Ved første øjekast troede jeg, at DR’s dokumentar “Krystaljagt - sten for milliarder” handlede om en smykkedesigners forkærlighed for ædelsten. Ved nærmere eftersyn viste dokumentaren sig at handle om at finde mening i en affortryllet verden, en søgen, der også er blevet big business. Det handler om krystaller og sten, som tillægges særlige egenskaber.

Der trives alle mulige fortællinger om krystallernes virkning. Én stimulerer angiveligt kærligheden, en anden beskytter mod andre mennesker og så videre og så videre. Det handler ikke om fakta og evidens, men om følelser og fornemmelser.