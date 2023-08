Domprovst: Forbud mod koranafbrændinger viser, at åndsfriheden ikke længere er selvfølgelig

I Danmark har vi været stolte af vores åndsfrihed og den dertilhørende frihed til at tænke, tro og tale. Åndsfriheden er en grundpille i dansk demokratisk forståelse og er tilmed skrevet ind i Grundlovens paragraffer.

I disse dage diskuterer danskerne et forbud mod koranafbrændinger. Før det diskuterede vi forbud mod jødisk omskærelse og endnu før det forbud mod islamiske hadprædikanter. Hver gang diskussionen blusser op, er det et tegn på, at åndsfriheden, som det moderne Danmark er bygget på, ikke er så selvfølgelig længere. Spørgsmålet er, hvad det vil gøre ved Danmark.

En af dem, der for alvor introducerede åndsfriheden, var N.F.S. Grundtvig. Han kæmpede hele sit liv for, at alt, hvad der var af ånd, skulle være frit. Der skulle således ikke være noget, der ikke måtte tænkes, tros eller siges.

Selv det, man var allermest uenig i, skulle kunne siges frit. Selv hvis en person skulle sige, at ”staten går til helvede, hvis den ikke brænder kættere i tide”, så skulle det kunne siges frit. Sådan skulle der være frihed for Loke såvel som for Thor. Argumentet var ikke, at alt var lige sandt. Argumentet var, at det usande kun kunne bekæmpes med ånd og ikke med sværd.

Ånd og åndsfrihed blev således ikke bare noget, man skrev bøger om. Det blev også noget, man ville opdrage de unge i at praktisere. Det blev en væsentlig del af skolernes ærinde. Man skulle ikke bare lære at læse, skrive og regne, man skulle også synge sammen og høre de store fortællinger, landet var rundet af. Man skulle ganske enkelt lære at være sammen i noget, der var fælles på tværs af alle forskelligheder.

Således blev det danske skolevæsen med dets net af folkeskoler, friskoler, efterskoler og højskoler grundet i tanken om åndsfriheden og dens betydning for samfundet. Skolerne skulle opdrage de unge i, hvad det vil sige, at mennesket var ånd, og at ånden krævede frihed i tanke, tro og tale. De skulle opdrages i, at ånden havde lige så mange forskellige udtryk, som der var mennesker.

Derfor hang ånd sammen med samtale, forståelse og rummelighed. Sådan ville man opdrage de unge til, at demokrati ikke bare var en styreform, men også en livsform. Om de unge så senere hen i livet rent faktisk rummede hinanden i praksis, er en anden historie. Historien er som bekendt fuld af modsætninger.

Åndsfriheden blev ikke desto mindre en af de røde tråde op igennem historien og var med til at skabe det Danmark, vi kender. Især efter Anden Verdenskrig viste det sig, hvordan den kom til at adskille os fra andre landes måde at håndtere nazismen på.

Hal Koch argumenterede for, at man ikke skulle forbyde nazismen. Man skulle ikke engang forbyde et nazistisk parti at stille op til et folketingsvalg, for kampen mod nazismen skulle ikke føres med magt, men med ordet. Kæmpede man med magt, fik man ganske vist fred, men man ville aldrig finde ud af, hvem der havde ret.

Som Hal Koch sagde:

”Vi ønsker virkelig at bekæmpe den nazisme, som vi hader af hele vort hjerte – men vi vil ikke have en politibetjent med en maskinpistol ved siden af os i kampen.”

Lige siden har en væsentlig side af åndsfriheden derfor været, at selv de mest afskyelige synspunkter skal kunne komme frit frem i lyset, så længe de ikke er i modstrid med straffelovens bestemmelse. Kun i lyset kan man imødegå dem med ånd. Kun ånd kan ændre de synspunkter, der gemmer sig i hjerterne.

Bruger man magt, vil bestemte synspunkter ganske vist blive bragt til tavshed, men de vil stadig findes og vil komme ud på andre måder. Magtanvendelse vil derfor skabe hyklere, der måske makker ret udadtil, men som indadtil tænker, tror og taler, som de altid har gjort. Det kan intet samfund være tjent med i længden.

Man kan således argumentere for, at åndsfriheden har gjort, at vi gennem årene har fået de mest ekstreme synspunkter frem i lyset. Erfaringen har været, at vi for eksempel ikke har haft særligt store grupper af nazister. Dem, vi har haft, viste sig nemlig ikke at have meget at komme med, da de først kom frem i lyset. Men i et land som Tyskland, der har forbudt nazismen, har tankerne levet videre og er i dag blevet en magtfaktor, som man må kæmpe imod.

Åndsfriheden er imidlertid noget, der hele tiden skal værnes om. Det kan være besværligt, kræve tid og passer måske heller ikke ind i et moderne samfund, der er præget af acceleration, vækst og konkurrence med deraf følgende krav om et effektivt arbejdsudbud.

Således har man i mange skoler droppet morgensangen og de store fortællinger til fordel for tests og handleplaner. Skolerne skal effektiviseres og instrumentaliseres til fordel for arbejdsmarkedet. Skolerne er ikke længere til for at danne i ånd og åndsfrihed, men til for at skaffe samfundet et effektivt arbejdsudbud.

Man kan komme med andre grunde til, at åndsfriheden er trængt. Sagen er, at jo mindre den ligger på rygraden, desto sværere har selv veluddannede folk ved at skelne mellem lovgivning og moral i forhold til frihed til at tænke, tro og tale.

Færre og færre kan skelne mellem retten til at sige alt og pligten til ikke at gøre det. Færre og færre kan ligeledes skelne mellem kritik og latterliggørelse. Hvis et samfund er kendetegnet ved evnen til at kunne rumme det, vi ikke kan lide, er det danske samfund kendetegnet ved at kunne rumme det mindre og mindre.

Dette bliver tydeligt i den aktuelle debat om koranafbrændinger. Jurister har vurderet, at afbrændingerne ikke er i modstrid med straffelovens bestemmelser, og derfor må man betragte afbrændingerne som alle andre ytringer.

Isoleret set er koranafbrænderne ikke desto mindre en flok mænd, der på ingen måde forstår, hvad åndsfrihed er. De vil ikke samtalen, kun demonstrationen. De vil ikke kritikken, kun latterliggørelsen. Alligevel må deres synspunkter frem i lyset, for kun sådan kan vi se dem i al deres tomhed.

De islamiske lande, der gennem Organisationen for Islamisk Samarbejde (OIC) stiller krav om forbud mod koranafbrændingerne i Danmark, kender i øvrigt lige så lidt til åndsfrihed som koranafbrænderne selv.

De kender kun til magt og er tilmed parate til at bruge vold. Men også deres synspunkter skal frit kunne komme frem i lyset. Kun sådan kan vi se dem i al deres voldsparathed.

Når regeringen alligevel arbejder på et forbud imod afbrænding af koraner, er det et tegn på, at den ikke selv tror på den åndsfrihed, som Danmark er rundet af. Hvis den havde troet på den, ville den have stået fast på, at magt ikke virker mod den slags. Det eneste, der virker, er at få det frem i lyset, hvor det kan imødegås med åndens argumenter.

Et forbud vil måske give OIC-landene ret og løse vores problemer. Men at tro på at det i længden forhindrer afbrændingen af koraner, er naivt. Koranafbrænderne får ganske vist ikke lov til at sætte ild til deres koraner foran ambassaderne, men mon ikke at de finder et andet sted at gøre det, og mon ikke at der findes et par journalister, der gerne vil filme det? Jeg tror det, og så bliver næste skridt nye forbud.

Når man først har forladt åndsfriheden, er forbud nemlig det eneste svar på det, man ikke kan lide og derfor ikke vil rumme. Åndsfriheden rummer både Loke og Thor i lyset. Vil vi ikke længere rumme Loke, kan vi bringe ham til tavshed med et forbud. Men Loke vil altid finde nye veje. Denne gang i det skjulte.