Domprovst om de 49 underskrifter om usund arbejdskultur: Vi må bryde tavsheden i folkekirken

Folkekirken er en organisation med mange konflikter. 49 ansatte har nu skrevet under på, at de vil bryde tavsheden om den usunde arbejdskultur, der kan være. Domprovst i Aarhus støtter dem og minder om, hvor vigtigt det er at tale højt om mobning alle de steder, man støder på den

Vi vil bryde tavsheden. Sådan skrev 50 af mine kolleger i forrige uge i vores medlemsblad Præsten. De skrev under på, at de nu vil til at tale om de dårlige arbejdsmiljøforhold, der kan være i folkekirken. Det er første halvdel af deres artikel, jeg vil skrive videre ind i her. Den halvdel, der handlede om en usund arbejdskultur, der findes nogle steder i folkekirken, hvor der kan være mobning og dårlig kommunikation, og hvor konflikter kan trives i årevis.