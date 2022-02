DR 2-program er en imponerende demonstration af det ypperlige håndværk

”Præsten er som lænkehunden. Han lever af sin kæft.” Den kommentar fik en ældre kollega engang som ung præst fra et af sine sognebørn. Vel og vigtigt at mærke leveret med et glimt i øjet, og det er jo heller ikke forkert. Måske er der flere pastorale pudler end vagthunde, men præster tjener jo ikke mindst deres levebrød ved at bruge mund (med al respekt for døvepræsterne). Helt efter den bibelske devise: ”Ved mundens frugt mættes man med godt” (Ordsp. 12, 14). Det er i hvert fald idealet, men der kan jo komme så meget ud af præstemunde.