DR-dokumentar sætter ansigt på krigens konsekvenser

Et par går rundt for at se på lejlighed. Kvinden siger, at det er bedst, hvis den ikke ligger for åbent og fladt. Der skal helst være træer og bygninger omkring, så kampvogne ikke kan køre så hurtigt frem, og så man kan nå at gemme sig. Det overraskende er ikke situationen, men refleksionen – og stedet, det foregår. Det er ikke i en krigszone, men i Ørestaden på Amager. Krigen er rykket tæt på.

Kvinden, Nelia, er ukrainer og flygtet fra bomberegnen med sine to døtre og sin danske mand, Nikolaj. Nu skal de stik mod deres planer prøve at få etableret en dagligdag i Danmark.