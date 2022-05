DR-dokumentar viser, at livet ikke bare er en ønskeliste, der skal krydses af

Hvad gør moderne, livsduelige mennesker, når de stilles overfor livets korthed, sygdom og udsigt til begrænsning? De laver en bucket-list, en ønskeliste over alle de ting, de vil nå, inden de dør.

Det gode ved at lave sådan en ønskeliste er, at man gør sig umage. Man fokuserer for at finde ud af, hvad man faktisk gerne vil – så kan man få det gjort i stedet for blot at drømme om det. Det dårlige ved ønskelisten er, at man bliver underlagt listen. Livet bliver et projekt, og ønskelisten bliver endnu en tjekliste, hvor aktivitet efter aktivitet hakkes af. Når listen er færdig, så er livet det også – hvis planen holder.