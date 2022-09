DR-program kalder på presseetiske regler for spil-omtale

Omkring 500.000 danskere har en form for spilafhængighed. Det viser en undersøgelse fra Skatteministeriet, som blev offentliggjort i forsommeren.

Sådan har det ikke altid været. Antallet af mennesker med spilafhængighed er fordoblet over de seneste fem år. Som om det ikke var alarmerende nok, så bliver der også stadig flere meget unge spilafhængige. Det anslås i undersøgelsen, at seks procent af de 12-17-årige har et problem med spil. Det er tal, der bør få de røde advarselslamper til at lyse om kap med lyset fra spilreklamerne, hvor gambling iscenesættes som ret smart.