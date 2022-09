Kongehuskritikken forstummede, mens briterne sørgede tabet af dronning Elizabeth. Men kritikere mener, at den republikanske kritik snart vil begynde igen

Dronning Elizabeths begravelse fik republikanerne til at holde lav profil

De tyske aviser var i anledning af dronning Elizabeths begravelse fulde af hengivne hyldester til “The Queen”, som de kalder hende, aldrig “Königin”, der er tysk for dronning. Sådan kaldes hun faktisk i alle lande, tror Die Welts London-korrespondent.

Man mærker, at med Tysklands tragiske, forrevne historie gad man dernede godt have haft et samlende, upolitisk kongehus. De tyske kiosker byder også på mange royale ugeblade, som nøje følger kongehusene i Holland, Danmark, Spanien og så videre.