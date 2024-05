Dronningen af dansk journalistik gav audiens på TV 2

”Dronningen af dansk journalistik”.

Sådan omtalte TV 2's mellemøstkorrespondent Rasmus Tantholdt sin kollega Ulla Terkelsen i ”80 år som Ulla Terkelsen”, et fødselsdagsportræt af den kendte journalist. Rasmus Tantholdts beundring og respekt for sin 30 år ældre kollega var således udtalt, og det er godt at nære agtelse for de ældre og veltjente kollegaer inden for sit fag.

Det grå guld er værd at gæste, og der er nok af fokus på ungdommelig glimmer. Alligevel kan formatet godt kalde på en vis skepsis. En journalist, der roser en anden journalist over gode middage. Det lyder som en behagelig dag på jobbet, når man er vant til at rapportere fra krise – og krigszoner, men almeninteressen kan synes temmelig begrænset.

”80 år som Ulla Terkelsen” var alligevel bedre end som så. Fødselarens personlige historie og 6o-årige journalistiske karriere blev nemlig også anledning til refleksioner over menneskelivet og verdens uforudsigelige gang. Ulla Terkelsens omkringfarende journalistliv eller ”landevejslivet”, som hun selv kaldte det, deles af de færreste, men alle deler vi verden og liv, og Ulla Terkelsen var ikke karrig med at dele ud af sine erfaringer.

Ulla Terkelsen havde altid stræbt efter at leve ”et interessant liv”, det interessante liv var ifølge Ulla Terkelsen et liv, ”hvor man ikke spilder tiden”. Det gælder, uanset om man er journalistik verdenskvinde eller en rodfæstet hjemmefødning, at tidsspilde er livsspilde. Det er i modsætning til spildt mælk lige til at græde over.

Ulla Terkelsen er også en usentimental kvinde, som hverken forklejner eller forskønner sig selv eller verden. En kølig analytiker, men også med hjerte for de mennesker, som hun rapporterer om. Ulla Terkelsen har set mere af verden end de fleste, og Rasmus Tantholdt ville vide, om hun syntes, at historien gentog sig?

Det mente Ulla Terkelsen ikke, men hun anførte, at historien bliver ved med at overrumple os både på den gode og den dårlige måde. Det var Bismarck, der karakteriserede en statsmand som den, der formår at gribe i en flig af Guds kappe, når han går igennem historien - og holde fast. I forlængelsen af det kunne man måske sige, at den gode udenrigskorrespondent er den, som rapporterende følger Guds gang igennem historien og holder fast, hvor end det måtte føre ham eller hende hen.

Man blev dog lidt træt, da Ulla Terkelsen blev spurgt til omkostningerne ved sit liv og svarede Rasmus Tantholdt:

”Du er en rigtig nordeuropæisk protestant. Man skal finde noget at være i dårlig humør over.”

Nu er der forskel på at dyrke det dårlige humør og den sunde selvkritik, og vel er skyldfølelse ikke videre behagelig, men skylden følger med ansvaret. Kan man ikke føle skyld, så skylder man ærligt talt at se sig selv grundigere i spejlet. Og fri os så fra stereotypen om den glædesløse, nordeuropæiske protestantiske flaggelant. Her må der protesteres, og mon ikke Ulla Terkelsen kender faren ved stereotyper både som menneske og journalist?

Jesper Bacher er sognepræst.