Dronnings Elizabeth var en tjenende leder. Det bør vi lade os inspirere af

Til dronning Elizabeths storslåede begravelsesceremoni var der nok at blive imponeret af. Det var en højtid for mange sanser og en stor æstetisk og for nogle religiøs oplevelse. Jeg bemærkede dog særligt ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welbys, korte, men stærke tale.

Det var naturligvis en præstelig tale ind i en families og en nations sorg over tabet af deres mor og dronning. Men talen bør også give genlyd hos hele verdens ledere – både de allerøverste og andre med lederansvar på alle niveauer.

I sin tale sagde Justin Welby:

”Hendes tjeneste for så mange mennesker i denne nation, Commonwealth og verden, havde sit grundlag i, at hun fulgte Kristus – Gud selv – som sagde, at han ’ikke kom for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv som en løsesum for mange’ (…). Mennesker, der udøver kærlig tjeneste, er sjældne i alle samfundslag. Ledere, der udøver kærlig tjeneste, er stadig sjældnere. Men i alle tilfælde vil de, der tjener, blive elsket og husket, når de, der holder sig til magt og privilegier, for længst er glemt.”

Selvom nogle i disse dage næsten beskriver dronning Elizabeth som perfekt, ved vi, at heller ikke hun altid tog de rette beslutninger. Så vi taler ikke om det perfekte lederskab. Alligevel kan der ikke være tvivl om, at hendes følgeskab med, hvem hun så som Kongernes Konge, har betydet alt for hendes tilgang til ledelse. Dronningen har, når hun har set op til sin højeste leder – Kristus selv – fået øje på en lederfigur, som har bøjet sig i støvet for at tjene sit folk. Når sådan et billede prenter sig ind i sjælen, er det svært ikke selv at blive formet af det i sit eget lederskab.

Omvendt: Når begrebet om det tjenende lederskab trænges i baggrunden til fordel for blot og bar administration og procesoptimering, åbnes ofte en ladeport for magtmisbrug og arrogance, som planter en usund kultur langt ned i en organisation eller nation for den sags skyld.

Går man beretningen om Kristus efter i sømmene med ledelsesbegrebet for øje, vil man få ikke så lidt inspiration til sit lederskab. Jesus understøttede sine nærmeste medarbejdere i kraft af sin tjeneste og udrustede dem med sin fulde autoritet, så de trods deres mangelfuldhed kunne føre ”virksomheden” videre i grundlæggerens ånd.

I min egen organisation, folkekirken, foregår til stadighed en debat om det til tider dårlige arbejdsmiljø. Vi burde – om nogle – skele til Kongernes Konge for at få øje på grundlæggende værdier for ledelse, som vil sprede arbejdsglæde i enhver organisation på tværs af strukturelle forskelle.

Peter Østergaard Jacobsen er sognepræst.