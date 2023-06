”Det er afgørende, at ordene ved dåben ikke bliver uklare og åbner for alle mulige fortolkninger”

De senere års uenighed om folkekirkens dåbsritual har både drejet sig om sprogdragten, som nogle mener er blevet uforståelig, og om dåbsteologien, hvor en fløj har villet afvise Bibelens og traditionens forståelse af dåben som en adoption, hvor Gud gør os til sine børn.

Kirkeministeriet har nu nedsat den ny dåbskommission og offentliggjort dens kommissorium, altså de opgaver, som den skal løse. Anledningen er de nye forslag til dåbsbønner og dåbsritualer, der siden 1992 er fremkommet ud fra et ønske om, at dåbens betydning bliver "formidlet i et mere nutidigt sprog", og at dåbens betydning og teologi bliver "talt ind i tiden/samtiden". Kommissionen skal også overveje, om det "fælleskirkelige perspektiv" ved dåben skal være tydeligere i ritual og praksis.

Overvejende peger kommissoriet altså på en sproglig revision, ikke en ændring af dåbens teologi. Men da teologiske ændringer bevidst eller uforvarende kan blive indført, når man rører ved den sproglige form, vil jeg som udenforstående gerne give udtryk for dyb uro og minde kommissionen om dens store ansvar.

Dåben er ikke en forbigående handling, der indleder den kristnes liv: Den fejer hele fortidens afstand til Gud bort og giver os altid fodfæste på et "urørligt sted". Derfor er det afgørende, at ordene ved dåben ikke bliver uklare og åbner for alle mulige fortolkninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

En af kommissionens opgaver er at overveje, om der er brug for "supplerende bønner på den nuværende takkebøns og dåbskollekts plads", og i så fald komme med forslag, der både kan være helt nye bønner og dåbsbønner, der allerede er blevet formuleret. Kommissionen skal "vurdere, om de foreslåede bønner skal være alternative eller supplerende til de allerede autoriserede bønner". Den skal også overveje "mindre sproglige justeringer" af de to bønner.

Den takkebøn, som kommissoriet sigter til, kommer tidligt i vores dåbsritual og lyder: "Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv."

Dåbskollekten kommer til slut i ritualet; den er både en takkebøn for dåben, der skænker syndernes forladelse, og en bøn om at blive bevaret i troen, så vi aldrig tvivler om dåben, og om at blive styrket ved Helligånden "til at stride mod synden og blive i vor dåbs nåde". Der er altså et særligt stort fokus på dåbsritualets ramme – indledning og afslutning.

I et historisk perspektiv er takkebønnen og dåbskollekten sene elementer i folkekirkens dåbsritual – takkebønnen stammer fra 1912, og kollekten kom til i 1895, selvom den før da havde haft sit eget liv som kollekt til fjerde søndag i advent. Men selvom dåbsritualets ramme er sen, er den alligevel vigtig – for her bliver det gjort klart, hvad der er dåbens teologiske betydning. Før vi fik takkebønnen i 1912, var der andre indledninger til dåbsritualet, som ligeledes gjorde det tydeligt, at dåben er en virkelig frelse fra synd og død.

Det store fokus på takkebønnen kunne tænkes at have sammenhæng med de senere års kritik af sætningen "hvori du gør os til dine børn". Kritikerne ønsker en indholdsmæssig ændring, for eksempel at Gud i stedet bliver takket, fordi "vi er dine børn", eller for "den hellige dåb, hvori du kalder os dine børn", "den hellige dåb, hvori du kalder os, hvad vi er: dine børn", eller "den hellige dåb, hvori du tager imod os som dine børn".

Artiklen fortsætter under annoncen

Men når kommissoriet kun regner med "mindre sproglige justeringer" i takkebønnen, må der skulle ses bort fra disse forslag, så takkebønnens saglige indhold bliver fastholdt. En saglig ændring ville heller ikke passe med et "fælleskirkeligt perspektiv" – når for eksempel en græsk-ortodoks præst velsigner dåbsvandet, beder han blandt andet om, at Gud vil vise, at vandet er "genfødslens bad og børneadoptionens nådegave".

Muligheden for at vælge en alternativ dåbsbøn kan også være farligt, for hvad nu, hvis alternativet rummer en alternativ dåbsteologi? Eller hvad nu, hvis supplerende dåbsbønner relativerer det klare udsagn? På den måde kan den rummelige folkekirke blive flyttet helt ind i dåbsritualet: Folkekirken har plads til enhver smag. Men heldigvis fastholder kommissoriet, "at vi er én kirke, og på tværs af landet og menighederne fælles om dåbens sakramente", så denne fare burde let kunne undgås.

Dåbsritualet skal føre så klar tale, at vi aldrig tvivler om dåben, men bliver i dens nåde, som kollekten udtrykker det. Det må ikke blive sådan, at der ved den ene døbefont bliver lovet den afgørende frelse fra synd og død, men ved den anden kommer en mængde ord, som egentlig kun fortæller, at vi allerede besidder Guds fulde gave uanset dåbens nådemiddel.

Nils Arne Pedersen er lektor i teologi, dr.theol., Aarhus Universitet.