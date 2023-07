DSB svarer på kritik: Aktuelle forsinkelser vil føre til kortere rejsetider

Journalist og forfatter Frode Muldkjær skriver i Kristeligt Dagblad den 25. juni under overskriften ”På katastrofekurs med DSB” om en rigtig træls tur med toget mellem København og Berlin og tilbage igen.

Jeg skal beklage, at Frode Muldkjær oplevede så store forsinkelser på begge sine afgange. Det er noget, som vi i DSB altid forsøger at undgå, men vi er i øjeblikket udfordrede, når det gælder om at give vores kunder tog til tiden, fordi Banedanmark i disse år udfører en historisk stor indsats med at vedligeholde, forbedre og modernisere jernbanen. Det giver desværre mange ændringer og forsinkelser for de togrejsende, når der skal arbejdes på skinnerne, samtidig med at vi skal kunne køre kunderne rundt i hele landet. Til tiden.

Som kronikøren også så rigtigt bemærker i sit indlæg, så kan DSB’s kunder være fuldstændig ligeglade med, hvem der har skylden for forsinkelserne. Alligevel er det vigtigt at forstå årsagen for langt de fleste af forsinkelserne, fordi de vidner om det store arbejde, der bliver udført på de danske skinner i disse år. Et arbejde, der om nogle år vil give kortere rejsetider, højere punktlighed og cementere togets rolle i den bæredygtige transport i Danmark.

Frode Muldkjær bemærker også, at DSB har mistet kunder i første kvartal af 2023. Det er korrekt, men det er dog vigtigt at bemærke, at antallet af danskere, der benytter DSB, er på samme niveau som før corona. Men det er en historie med nuancer. Generelt rejser vores kunder mindre, hvilket især skyldes ændrede rejsemønstre, hvor hjemmearbejde betyder, at mange arbejder hjemme en eller flere dage om ugen. Det giver færre rejsende med DSB og den kollektive transport i det hele taget.

Hos DSB oplever vi, at danskerne gerne vil rejse med os, hvis prisen og produktet er det rigtige. Vi oplever eksempelvis vækst i antallet af rejser over Storebælt og på vores internationale rejser. Kigger man på, hvad kunderne gennemsnitligt betalte for at rejse mellem landsdelene med DSB i 2023, så ligger det 7 procent under, hvad de betalte i 2018. Det har givetvis også medvirket til, at der er flere, der benytter toget, når de rejser på tværs af landet.

DSB er i gang med en kæmpe udskiftning af hele vores togflåde, og når det kommer til de internationale rejser mellem Danmark og Tyskland, har DSB indkøbt helt nye spanske Talgo-vogne, der fra 2024 gradvist skal stå for vores internationale trafik. Indkøbene betyder, at kapaciteten i vores internationale tog bliver kraftigt forøget, og det vil også betyde, at risikoen for at opleve overfyldte tog eller nedbrudte køleanlæg, ligesom Frode Muldkjær oplevede, bliver kraftigt formindsket.

Afslutningsvis vil jeg gerne oplyse om DSB Rejsetidsgaranti, som man kan læse mere detaljeret om på vores hjemmeside. Det er en ordning, som kan give dig en ny billet eller give dig pengene tilbage afhængig af forsinkelsens størrelse. Rejsetidsgarantien er selvfølgelig blot et plaster på såret, da Frode Muldkjær og alle vores andre kunder foretrækker stabile og punktlige tog. Det er også det, vi arbejder på hver dag, samtidig med at Banedanmark arbejder på at forny den danske jernbane.

Tony Bispeskov er informationschef hos DSB.