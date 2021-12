Dyr kommer ikke til at sulte: Tilskudsfodring er tilladt i naturnationalparker

Det er helt forståeligt, at folk bekymrer sig om dyrevelfærd, når de læser, at man i naturnationalparkerne vil lukke dyr ind bag hegn og overlade dem til sig selv med sult og andre lidelser som følge. Den tanke er selvsagt modbydelig. Og heldigvis er det myter

I et indlæg i Kristeligt Dagblad den 8. december beskriver Anne Marie Schulz, hvordan dyrevelfærden angiveligt skulle trædes under fode i de kommende naturnationalparker, fordi dyrene ifølge Anne Marie Schultz ikke må tilskudsfodres i tilfælde af en hård vinter med svigtende fødegrundlag.

Det er ganske enkelt forkert. Tilskudsfodring er ikke forbudt i naturnationalparkerne – tværtimod er det en del af beredskabsplanerne. Skulle fødegrundlaget svigte, har myndighederne pligt til at gribe ind. Men det er rigtigt, at dyrene som udgangspunkt skal græsse hele året rundt – det skaber nemlig naturlig dynamik og variation til gavn for en opblomstring af planter, blomster og andre dyr. Helårsgræsning er ikke et nyt fænomen, men tværtimod helt naturligt for de dyr, der udsættes – vi gør det allerede over 80 steder i Danmark.

Dyrene, der udsættes, udvælges nøje i forhold til naturen i den enkelte naturnationalpark. Og derfor er det også noget af en stramning, når Anne Marie Schulz skriver, at dyr vil blive udsat i områder, hvor ”… føden består af lyng og andre ufordøjelige fødeemner, som de kan dø af”.

Dyrene skal passe ind og skal kunne leve gode og sunde liv hele året – og som en sidenote er det altså helt almindeligt, at for eksempel krondyr gerne æder lyng.

Det er generelt en udbredt misforståelse, at dyrevelfærden nærmest ophæves i naturnationalparkerne. Anne Marie Schulz giver indtryk af, at dyr her – blandt andet i forbindelse med tilsyn – ikke længere beskyttes af dyrevelfærdsloven og dens paragraf 2, som lyder: ”Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe”. Men det skal de. Det står klart i bemærkningerne til Lov om naturnationalparker, at der ikke må gås på kompromis med dyrevelfærdslovens centrale paragraf 2.

Det forventer vi i Dansk Naturfredningsforening naturligvis, at myndighederne lever op til, for dyrevelfærd må man ikke gå på kompromis med. I første omgang afventer vi, at Fødevareministeriet kommer med udkast til de konkrete vilkår for de enkelte naturnationalparker, som vil gøre os meget klogere på alt fra arter og friluftsliv til tilsyn med videre.

Det er helt forståeligt og berettiget, at folk bekymrer sig om dyrevelfærd, når de læser i debatten i pressen eller på sociale medier, at man i naturnationalparkerne vil lukke dyr ind bag hegn og overlade dem til sig selv med sult og andre lidelser som følge. Den tanke er selvsagt modbydelig. Og heldigvis er det en myte.

Ingen partier eller organisationer ønsker det, og ingen lov eller plan tillader det. Det skal og vil fortsat være ulovligt at lade dyr sulte eller på anden måde lide overlast.

Jeg glæder mig i stedet usigeligt meget over, at Danmarks natur, som i årti efter årti er blevet forsømt og indskrænket, nu endelig får en reel håndsrækning. Naturnationalparkerne vil nemlig reelt batte for vores dyre- og planteliv, som i dag er så trængt, at 1.844 dyrearter er i fare for at uddø.

Vi får store områder med naturlig græsning og al den biodiversitet og opblomstring, det fører med sig. Det bliver fantastisk. Og det bliver det også for dyrene og ikke mindst for de græssere, der udsættes i deres naturlige habitat, hvor de får lov at boltre sig i ægte natur over store vidder, præcis som de er skabt til.

Bo Håkansson er biolog og naturpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.