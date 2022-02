Efter debat om jagt på P1: Er en jæger virkelig sammenlignelig med slaveejere og kvindeundertrykkere?

Medier kan gøre så meget ved et menneske. I den forgangne uge sad jeg for eksempel og fik en ubændig lyst til at generhverve mit jagttegn og komme ud på jagtmarkerne. Jeg erhvervede mig jagttegn som 16-årig uden egentlig at have nogen steder at gå på jagt, men jeg kunne godt lide tanken om at være en våbenfør mand, og min rudimentære viden om den danske fauna stammer mestendels fra den undervisning, jeg modtog op til jagtprøven.