Efter IS: Forsoning i Irak kræver troværdige medier

At Islamisk Stat blev fordrevet fra Mosul betyder ikke, at alt er tilbage ved det gamle. Byens religiøse mindretal er en skygge af sig selv, og hvis en forsoning skal finde sted, kræver det en langsigtet indsats for at overkomme de begåede grusomheder.

I ÅRHUNDREDER har Mosul, den gamle assyriske by ved Tigris-flodens bred i det nordlige Irak, været kendetegnet ved sin religiøse diversitet og rige historie. Jøder, kristne og muslimer har levet side om side, og det har sat sine spor på både byen og stemningen, men dagene med fællesskabsånd på tværs af forskelligheder er så godt som forsvundet. Tilbage er kun historierne om, hvordan fyldte tallerkener vandrede fra hus til hus omkring juletid og eid al-Adha, for at naboerne også skulle smage de hjemmelavede delikatesser, og historierne om, hvordan man hjalp hinanden med forberedelserne til de religiøse højtider. Ingen tænkte på de indbyrdes religiøse og etniske skel, og folk blev gift på kryds og tværs. Mosul var som en allestedsnærværende moder, der tog sig lige godt af alle sine børn uagtet deres forskelligheder.