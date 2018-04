Det bør være enhver biskops opgave at trodse statens lockoutpolitik

Falder det slet ikke Henrik Wigh-Poulsen ind, at det kunne være enhver biskops store opgave at trodse statens, Moderniseringsstyrelsens og Finansministeriets lockoutpolitik og Præsteforeningens påbud om strejke og pålægge alle præster i sit stift – uanset ansættelsesforhold – at overholde præsteløftet, spørger en tidligere overenskomstansat præst

HVOR ER DET DOG en mærkeligt karakterløs og passiv holdning, der præger Aarhus-biskop Henrik Wigh-Poulsens ”Kirkeligt set” i Kristeligt Dagblad den 14. april. Han mener, at dette forårs arbejdskonflikt og lockout har afsløret, at ”præsten og præstens arbejde ikke nødvendigvis er så særlige, som vi selv er tilbøjelige til at mene.

Vel har vi noget særligt at forkynde, men i os selv er vi ikke så særlige”. Og det er jo rigtigt; Præster og biskopper er ikke så særlige i sig selv. Og hvorfor i alverden skulle præster også gå op i deres personlige særlighed?

Præsten får jo ikke sin særlighed på grund af sin person, men ved den troskabserklæring, præsteløftet, hvor han har bundet sig til evangelieforkyndelsen. Det er evangelieforkyndelsen, der ejer al særlighed.

Præsteembedet er et troskabsforhold, en binding til evangelieforkyndelsen og derfor til gudstjenesten og menigheden. Dette er det afgørende i det, vi kalder præstens kald. Deri ligger embedsforpligtelsen.

Men ifølge biskoppen ”er præsten også samfundsborger, lønmodtager og medlem af en fagforening og bestemt ikke den eneste i sognet, der har og føler et kald. Det almene præstedømme er blevet alment”.

Dermed mener biskoppen altså, at almengørelsen af præsten betyder, at det nu ikke er særligheden i troskaben over for evangelieforkyndelsen, der forpligter præst og biskop i embedet. Nu er præst, biskop, forkyndelsesembedet og præstens troskab mod evangelieforkyndelsen tværtimod blevet så almengjort, at forkyndelsen helt kan forsvinde, når den almengjorte præst strejker eller lockoutes. ”Det almene præstedømme er blevet alment. Det kan sagtens udlægges som en sand luthersk konsekvens,” mener biskoppen. Gad vide, hvad salig Luther ville have sagt til det?

MEN BISKOPPENS EMBEDE er et troskabsforhold ganske som præstens. Derfor er det ganske ejendommeligt, at biskoppen om sin egen rolle i denne ”almengørelse” siger, at ”netop tilsynet, biskopper og provster, som måske gik rundt og gjorde sig forestillinger om egen betydning i den folkekirkelige husorden, er, sammen med den kaldende menighed, reduceret til tilskuere ved ringsiden”.

Biskoppen er jo selv den evangeliske myndighed, der foranlediger præster til at underskrive præsteløftet, når de ordineres til præst. Hvordan kan biskoppen så lade hånt om præsteløftet ved at være den første til at acceptere sig ”reduceret til tilskuer ved ringsiden”? Og hvor er biskoppens egen hævdelse af den særlighed, som han selv og ethvert præsteembede har modtaget ved sit troskabsløfte over for evangelieforkyndelsen?

MEN BISKOPPEN MELDER PAS. For han siger: ”Der kan vi så sidde og holde os for øjnene og håbe det bedste og frygte det værste for det folkekirkelige omdømme.”

Falder det slet ikke biskoppen ind, at det kunne være biskoppens – enhver biskops – store opgave at trodse statens, Moderniseringsstyrelsens og Finansministeriets lockoutpolitik og Præsteforeningens påbud om strejke og pålægge alle præster i sit stift – uanset ansættelsesforhold – at overholde præsteløftet, embedsforpligtelsen og troskaben over for evangeliets uhindrede forkyndelse? Biskopperne skulle sige:

”Syndernes forladelse gælder både lønmodtageren og arbejdsgiveren og alle dem, hvem præster i arbejdskonflikt truer med at stille uden evangelieforkyndelse. Præsten kan derfor ikke strejke fra sit embede. Og landets myndigheder kan derfor i en arbejdskonflikt ikke lockoute præsten og skille præsten fra sin menighed, uden at dette betyder en embedsnedbrydelse og et svigt af præsteløftet og evangelieforkyndelsen.”

Mon ikke det kunne højne det ”folkekirkelige omdømme”, som biskoppen er så interesseret i – og højne biskoppens omdømme med – dersom biskoppen viste både præster og statslige myndigheder, hvad han var biskop for?

TIL SLUT SIGER BISKOP Wigh-Poulsen følgende: ” Kirken med stort K, der ligger på bjerget og lyser, eller – hvad undertegnede trods alle uklarheder og opdukkende urimeligheder endnu stædigt abonnerer på – folkekirken med lille f, der roder rundt nede i menneskemylderet, indvævet i fællesskaberne, udsat for tidens vinde.

Det er ligesom dér, den står i lyset af den her forbaskede konflikt, der forhåbentligt aldrig nogensinde bliver til noget.”

Men hvad vælger så biskoppen ud af dette ”enten – eller”? Ingenting! ”Det er ligesom dér, den står,” siger han – og melder altså igen pas.

Kan en biskop da virkelig ”abonnere” på en kirke, der står så dybt nede i roderiet i menneskemylderet, at kirken ikke kan forkynde evangeliet.

Jens Kristian Bech Pedersen er tidligere overenskomstansat præst.