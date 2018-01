Jacob tog fem måneders barsel: Mænd ved ikke, hvad de siger nej til

Forsker Jacob Ørmen er en af dem, regeringen gerne ser flere af. Han tog fem måneders orlov med sit yngste barn og ville ikke have undværet det for noget. Han mener, at tvungen fædreorlov til en vis grænse kan få flere mænd ud af starthullerne. Men man må ikke glemme, at der kan være både økonomiske og praktiske årsager til, at nogle mænd ikke kan tage lang barselsorlov

JACOB ØRMEN, HVORFOR VALGTE I som familie, at du skulle tage fem måneders barselsorlov med dit yngste barn?

”Da vi fik vores første barn, havde vi slet ikke overvejet, hvordan man skulle fordele barslen. Det hele handlede mere om at omstille sig til et nyt liv. Desuden var min kone arbejdsløs dengang, og der var en enorm hetz mod den gruppe på det tidspunkt. Derfor ville hun gerne have så meget barsel som muligt.