Det er mærkværdigt at lytte til en minister, som ikke vil afsløre sin holdning til omskæring

Det er en mærkelig fornemmelse at sidde og lytte til en politiker – ovenikøbet en minister – der er valgt til Folketinget på grund af sine holdninger, og som ikke vil afsløre dem, når det hele bliver for konkret, skriver Sørine Gotfredsen

HVER MANDAG kan man ringe til DR’s P1 og få en minister i tale. Med programmet ”Ring til regeringen” er der mulighed for direkte at kommunikere med de personer, der administrerer landet, og som vel har til opgave at lade os vide, hvad de mener om bestemte emner. Eller hvad?

I denne uge var det sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der sad klar ved mikrofonen, og sidst i programmet opstod et øjeblik af virkelig principiel interesse.