Enhedslisten med lig i lasten, Morten Messerschmidt i fri dressur og et historisk lærestykke

Putins militære overgreb på Ukraine har på det nærmeste skabt åbent benbrud i Enhedslisten. Pludseligt kommer det for en dag, at Enhedslisten udgjorde et konglomerat af gamle venstrefløjspartier, da partiet blev dannet i 1989.