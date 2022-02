Der er fra feministers side et vældigt fokus på at få flere kvinder ind i lederstillinger. Men hvorfor skal kvinder med hiv og sving rives ud af familierne og op i toppen af erhvervslivet? Der er altså forskel på mænd og kvinder, og ikke alle mænd eller kvinder ønsker en høj stilling

Er kvinder udsat for diskrimination i et patriarkalsk samfund? Svaret er nej

Hvad bestemmer, hvilken beskæftigelse en kvinde har? Den britiske sociolog Catherine Hakim mener, at kvinder allerede fra en ung alder har præferencer, der afgør, om kvinden vælger at fokusere på familielivet og have et job på et relativt lavt niveau. Her er hun i modsætning til feminister: Når så mange kvinder har lavstatus-jobs, så skyldes det et patriarkalsk samfund, der diskriminerer mod kvinder.

Balancen mellem familie og arbejde er ikke den samme for mænd og kvinder. De mænd, der har de højeste positioner i erhvervslivet, er i gennemsnit også dem, der oftest har børn. Kvinder med de højeste positioner i erhvervslivet, er dem der sjældnest har børn.

Lykken er ikke altid at få en høj stilling. Flere undersøgelser viser, at de mænd, der har de højeste stillinger, er relativt lykkelige, og de bliver lykkeligere efter en forfremmelse. De kvinder, der har de højeste stillinger, er mindre lykkelige end andre, og de bliver mindre lykkelige efter en forfremmelse.

Der er altså forskel på mænd og kvinder. Mænd og kvinder er i udgangspunktet ikke ens og har ikke de samme ønsker til livet. Ikke alle mænd eller kvinder ønsker en høj stilling.

Der er fra feministers side et vældigt fokus på at få flere kvinder ind i lederstillinger: Flere kvindelige direktører, flere kvinder i bestyrelser, flere kvindelige politikere osv. Men hvorfor skal kvinder med hiv og sving rives ud af familierne og op i toppen af erhvervslivet?

Familien bliver svækket, og statistisk betyder det færre børnefødsler. Forsøget på at kompensere ved at trække mændene mere ind i familielivet, virker ikke. Erfaringerne med øget øremærket barsel til mænd i de øvrige nordiske lande viser, at når man har indført det, er fødselsraterne faldet voldsomt.

Hvorfor nedprioriterer feminister familien til fordel for karrieren?

Langt flere mænd end kvinder får en høj stilling, men det er svært at få øje på direkte diskrimination mod kvinder. I stedet konstruerer feministerne en teori om ubevidst bias. Bias vil sige, at der er en slagside i folks beslutninger – de vælger til en bestemt side, ofte uden at de selv tænker over hvorfor.

Teorien om ubevidst bias fremføres blandt andet stærkt af Sara Louise Muhr, som er professor mso på CBS. Hun har skrevet bogen ”Ledelse af køn” ( 2019), en artikel i ”Samfundsøkonomen” (2020) og sammen med psykolog Christina Lundsgaard Ottsen bogen ”Biasbevidst ledelse” (2021). Hendes skrifter gør indtryk på mange og inspirerede for eksempel journalist Karen Bro til for nylig at skrive, at i 2022 bør samfundet diskutere ubevidst bias rigtig meget.

Muhr skriver, at der ikke er medfødte forskelle på de to køn:

"Skellet mellem, hvad der er 'naturligt' for de to køn, er ideologisk, fordi vi opdrages og socialiseres til at opleve de sådan. Det er ikke et skel, vi fødes med..."

Ottsen og Muhr går så vidt, at de omtaler en undersøgelse om risikovillighed således: ”Intet (...) tydede på, at det er biologiske kønsforskelle, der gør sig gældende.” Når man så tjekker den pågældende afhandling, så omtales der faktisk forskelle i risikovillighed, som kun kan forklares biologisk.

Ifølge Muhr bliver mænds ubevidste bias mod kvinder illustreret af en historie om ansættelse af kvinder ved førende symfoniorkestre i USA. Fortællingen lyder: Når kvinder spiller åbent foran mandlige bedømmere, så bliver de sjældent antaget. Sidder de bag en skærm, hvor race og køn er usynlig, så bedømmes de meget mere positivt. Altså: Mændene bemærker ikke selv, at de automatisk vurderer kvindernes talent negativt.

Den historie er meget udbredt i feministkredse, og den omtales i Muhrs bøger. Et sted siger to personer: ”Har du hørt om det her forsøg med (...) symfoniorkestre?” ”Jo, har alle ikke det?” Altså: det er nærmest en feministisk grundfortælling. Men, den er bare ikke sand. Faktisk gik det ved første prøverunde dårligere for kvinderne, hvis de spillede bag en skærm. Fejlfortolkningen af den oprindelige undersøgelse er tilbagevist igen og igen i flere undersøgelser. Lige lidt hjælper det. Feministerne vælger at overhøre kritikken.

Den ubevidste bias belyses også af forsøg med cv'er for fiktive personer, hvor modtagerne skal tage stilling til, om de ville ansætte en person med dette cv. To identiske ansøgninger udarbejdes - eneste forskel er, at den ene har et mandenavn, for eksempel John, og den anden et kvindenavn, for eksempel Jennifer. Og hvad sker der? – John vurderes højere end Jennifer.

Muhr giver fire eksempler på den slags forsøg, og konkluderer, at folk (mænd såvel som kvinder) generelt vurderer kvinder lavere end mænd. John-Jennifer forsøget handler ganske vist om en studenterstilling som laboratoriekoordinator, men Muhr bruger eksemplet, som om den handlede om en lederstilling i et firma.

Der er lavet talrige andre forsøg af den type, hvor der foreligger to identiske stykker tekst bortset fra navnet: Et kvindenavn og et mandenavn.

Alene mellem 1968 og 1985 kan der opregnes 106 sådanne forsøg. En statistik på dem viser en meget svag tendens til, at kvinder vurderes ringere: 73 procent af forsøgene gav ingen kønsforskel; 20 procent vurderede kvinderne ringere; og 7 procent vurderede mændene ringere. Som hovedregel er der altså ikke nogen ubevidst bias.

I et nyere forsøg blev der sendt fiktive jobansøgninger inden for felterne biologi, ingeniørvidenskab, økonomi og psykologi til vurdering på 371 amerikanske universiteter. I gennemsnit blev kvinde-ansøgninger vurderet højest dobbelt så ofte som mande-ansøgninger. I et tilsvarende forsøg med fiktive ansøgere til lektorstillinger i tre nordiske lande fandt man at kvinder generelt blev vurderet højere end mænd.

Hvis der er diskrimination i universitetsverdenen, er det altså mod mænd. Også ved danske universiteter har kvinder dobbelt så høj chance for at få en ansøgt lektorstilling.

I Sverige er diskrimination af ansøgere undersøgt ved at sende ansøgninger fra fiktive personer, når en arbejdsgiver slår en (virkelig) stilling op. Derpå registreres, hvor stor en del af ansøgninger, der fører til et svar fra arbejdsgiveren. I maskuline fag (for eksempel automekaniker) var der en svag, usikker tendens til mest respons på mandlige ansøgere. Men i kvindedominerede fag, herunder også forskolelærere, var der signifikant tendens til mest respons på kvindelige ansøgere. Altså bias imod mænd. Tilsvarende er fundet i USA.

Muhr anbefaler at man blokerer bias ved at ansøgninger gøres blinde, det vil sige navn og køn fremgår ikke af cv'et. Det har man forsøgt i Australien med ansøgninger til lederstillinger i offentlig administration. Når blinde ansøgninger blev sammenlignet med tilsvarende ansøgninger med navn og køn anført, fandt man, at kvinder blev vurderet lavere i blinde ansøgninger, end når navn og køn fremgik. Så den model gavner ikke kvinderne.

Talrige forsøg viser altså, at der er ubevidst bias mod mænd. Muhr manipulerer ved kun at omtale de forsøg, der tyder på bias imod kvinder.

Ottsen & Muhr omtaler også et forsøg, som belyser effekten af meritokrati, altså at lægge vægt på ansøgerens dygtighed snarere end køn. I bogen nævner de kun et ikke-signifikant del-resultat, hvor vægt på dygtighed skader vurderingen af kvinder.

De viser ikke nogle stærkt signifikante del-resultater, hvor man ser, at lægges vægten ikke på dygtighed, så skader det vurderingen af mænd. Vi får indtryk af, at meritokrati er til skade for kvinder, så den slags skal vi ikke have noget af. Ifølge feministerne: Læg ikke vægt på hvem der er dygtigst, men derimod på personens køn.

Ja, sådan kan det gå, når man som Muhr er fuld af bias.