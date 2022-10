Er Mette Frederiksen magtfuldkommen? Eller måske snarere ansvarsetisk?

Ordet magtfuldkommen spiller en stor rolle i valgkampen og har gjort det længe i den politiske polemik. Ordet hæftes på statsminister Mette Frederiksen (S), ikke mindst efter beslutningen i november 2020 om at lade alle mink aflive. Afsenderne er både de borgerlige politikere og støttepartiet Radikale Venstre. Motivet til talen om magtfuldkommenhed er at få statsministeren væltet, enten ud fra et ønske om selv at få magten eller af fornærmelse over at være holdt ude fra den. Vi kan altså tillade os at mene, at anklagen for magtfuldkommenhed udspringer af magtbegær. Hvis vi nu går ned under den politiske retoriks overflade, gemmer der sig en meget væsentlig problemstilling.

Som så ofte før er den politiske polemik ikke just præget af en udviklet sans for det danske sprog. I forbindelse med den såkaldte minkskandale forbindes statsministerens påståede magtfuldkommenhed med en beskyldning om at overtræde Grundloven. I den forbindelse er det tankevækkende, at da Frederik VII gav Grundloven i 1849, erklærede han, at det skete på grundlag ”af fri Kongelig Magtfuldkommenhed”. Magtfuldkommenhed er altså en del af Grundlovens ånd.

Men for at komme til klarhed over magtfuldkommenheden, må vi se nærmere på begrebet magt. I manges ører har ordet en negativ klang, men magt er et uomgængeligt vilkår, og den er langt fra altid af det onde. Som K.E. Løgstrup sagde: Der findes ikke et magttomt rum, ikke i det personlige liv mellem mennesker, og da slet ikke på det politiske område. I sin politiske tænkning var Løgstrup blandt andet inspireret af den store tyske sociolog Max Weber (1864-1920). Weber skrev en skelsættende artikel om magt og magtudøvelse, der udkom for præcis 100 år siden. Måske kan han kaste lys over magtdiskussionen i vores aktuelle valgkamp.

Selve begrebet magt definerer Weber som chancen til ”inden for en social relation at sætte sin egen vilje igennem, også trods modstand”. Magtens karakter afhænger selvfølgelig af, hvem eller hvad magthaveren er, men i vores sammenhæng er det mest relevant at tænke på regeringsmedlemmers magt. Disse – med statsministeren i spidsen – besidder som bekendt den udøvende magt; de udøver med Webers ord herredømme, altså ”chancen for at finde lydighed for en befaling med et bestemt indhold hos en given personkreds”. Webers sprogbrug er gammeldags, men hans beskrivelse passer jo meget godt til Mette Frederiksens befaling over for de danske minkavlere.

Politisk magtudøvelse eller herredømme forudsætter altså ”lydighed” i betydningen villighed til at efterleve magthavernes beslutninger. Hvis denne villighed skal være til stede, må magtudøvelsen ifølge Weber ske på grundlag af retlige regler, altså være legitim. Til en legitim magtudøvelse hører en forvaltning og myndigheder med dertilhørende embedsmænd. Og ved den legitime magtudøvelse er det i sidste ende retsreglerne, der adlydes, ikke personer.

Men selvfølgelig spiller personer en rolle ved magtudøvelse, og ifølge Weber findes der to grundlæggende typer af personligt herredømme. Den ene er den traditionelle, der bygger på det, der altid har været tilfældet og på æresfølelsen over for herskerens særlige værdighed. Hvis Danmark havde været et rendyrket monarki, ville vort politiske herredømme have haft denne karakter. Æresfølelsen over for kongehuset lever som bekendt i bedste velgående, men den indgår ikke i politisk magtudøvelse.

Mere relevant er den type, Weber kalder karismatisk herredømme. Det bygger på de beherskedes rent personlige, følelsesmæssige forhold til magthaveren. Denne er typisk en krigshelt eller en stor demagog, og hans magtudøvelse bygger på ”det evigt nye, ikke-hverdagsagtige, aldrig-før-sete” – vi kan også sige på det sensationelle.

Vi kender vel bedst den karismatiske herskertype i dens diktatoriske forvrængning, for eksempel hos Adolf Hitler, hvis virkning byggede på en kombination af oratorisk selviscenesættelse, propaganda og masseoptrin. Men den karismatiske politiker kan også findes i demokratisk udgave. I min levetid vil jeg mene, at vi har kendt i hvert fald to, nemlig John F. Kennedy og Nelson Mandela. Hvad Kennedy angår, var det ikke mindst hans intelligente retorik, der gjorde indtryk. Hvem er ikke stødt på sætningen ”Ich bin ein Berliner”, der vel at mærke refererede til det gamle Rom?

Den forvrængede karismatiske type kender vi i vore dage ikke så meget i form af demagogiske diktatorer (Putin har ikke karisma), men derimod som demagogisk populisme. Skræmmeeksemplet er selvfølgelig Donald Trump, der bruger entertainment-midler og appel til mindreværd og forurettethed som grundlag for sin magtudøvelse. Desværre er den demagogiske populisme ikke begrænset til USA, for den begynder også at vise sit ansigt på den ekstreme europæiske højrefløj i Frankrig, Ungarn og nu også i Italien.

Herhjemme er det så som så med den karismatiske magtudøvelse, men hvor ligger den påståede magtfuldkommenhed så? I Danmark har vi et legalt, demokratisk herredømme: Befolkningen overdrager ved et velreguleret valg magten til Folketinget, der igen vælger en regering, som udøver sin magt i overensstemmelse med landets love. Men ifølge modstanderne gjorde Mette Frederiksen netop ikke det den 4. november 2020. Hun skaffede sig med Max Webers ord lydighed hos minkavlerne uden det nødvendige lovgrundlag, så her kunne man tale om magtfuldkommenhed i betydningen af brud på den legale magtudøvelse. Men i den dominerende minksagsretorik overses et væsentligt aspekt, som der også kastes lys over ud fra Webers politiske tænkning.

Ifølge Weber hører der nemlig etik til politisk magtudøvelse. Efter hans mening findes der dybest set kun to former for etik, nemlig sindelagsetik og ansvarsetik. Et eksempel på den første er den etik, vi kender fra Jesu bud om fjendekærlighed, at give alt til de fattige og så videre. Den kræver absolut og kompromisløs handling – og er aldeles uegnet som grundlag for politisk magtudøvelse. Denne kræver derimod en ansvarsetik i betydningen en realisering af et ønsket mål, uanset om det kræver tvivlsomme midler – og en villighed til at stå til regnskab for éns handlings forudsigelige konsekvenser. Den politiske ansvarsetik kræver ”den skolede hensynsløshed i blikket på livets realiteter og evnen til at udholde dem og være dem inderligt voksen”. Webers politiske tænkning har efter min mening et tydeligt luthersk præg, og ikke overraskende siger han, at den ansvarlige politiker kan komme i en situation, hvor han eller hun må sige ”her står jeg, jeg kan ikke andet”.

Hvis man inddrager det etiske aspekt i Webers politiske tænkning, kan denne få den forkætrede minkbeslutning til at fremstå i et noget andet lys end det dominerende. Man kan nemlig sige, at regeringen med statsministeren i spidsen traf en ansvarsetisk beslutning med det mål at forhindre en sundhedskatastrofe, som der ifølge den til rådighed stående ekspertise var stor risiko for. For at nå det overordnede mål tog man med i købet, at lovgrundlaget for aflivningen af alle mink ikke var afklaret. Mette Frederiksen kan i det lys med fuld ret sige: ”Her står jeg, jeg kunne ikke andet” – og det er vel egentlig også det, hun siger – uden Luther-hentydning. Når nogle politikere og kommentatorer kræver, at hun burde have udvist ”ydmyghed”, bringer de et sindelagsetisk begreb ind på et område, hvor det ikke hører hjemme.

Selvom Max Webers politiske tænkning har 100 år på bagen, kan vi lære meget af den. Blandt andet at en valgkamp ikke kun bør handle om lønforhøjelse til sundhedspersonale, inflations- og energihjælp eller nedsættelse af topskatten. En valgkamp handler også om, at midlet til at opnå politiske mål er magt, og at magten skal bruges både legalt og ansvarsetisk – og gerne karismatisk.