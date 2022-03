Er Putin blevet skør af 2 års corona-isolation i Kreml?

Putin har mistet sin realpolitiske sans i et kaninhul af vrangforestillinger, skriver britisk historiker. Sognepræst peger i stedet på, at invasionen af Ukraine er religiøst motiveret

Ruslands invasion af Ukraine dominerer, ja udgør stort set den internationale debat for tiden. Det er svært at finde meningsforskelle at gengive; fordømmelsen er enstemmig. Men da kan det jo være interessant at lytte til en mand, der har kilder i Kreml og i de statsstyrede russiske medier. Det har åbenbart historikeren og journalisten Owen Matthews, der er Spectators Ruslands-skribent. Matthews er halvt russisk, uddannet på Oxford University i moderne historie og forfatter til en række bøger om Sovjetunionen og Rusland, herunder også romaner.