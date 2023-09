Erik Bjerager: Retten til at dø bliver til pligten til at dø

Det er svært at være uenig i den enkeltes ønske om en fredfyldt og lidelsesløs død. Men at lovliggøre aktiv dødshjælp er at åbne en etisk ladeport, skriver Kristeligt Dagblads forhenværende ansvarshavende chefredaktør Erik Bjerager