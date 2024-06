Esben Kjær: ”Den sorte svane” viser os, der stadig har et moralsk kompas, hvad vi lukker ind, hvis vi ikke vogter os

Overklassen, der hjælper landets værste bandekriminelle med at få del i overskuddet, bliver klædt af i TV 2-dokumentaren, alle taler om for tiden. Hvilken form for ondskab driver disse pæne mennesker, der burde vide bedre?