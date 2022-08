Etisk set: Pigerne i Simon Spies' kreds blev udsat for noget urimeligt og afskyvækkende. Men en undskyldning er meningsløs

"Er du sikker på, at det ikke er krænkende?" Spørgsmålet runger på parkeringspladsen mellem Aarhus Universitets Nobelparks bygning 1451 og 1453. Det når mig gennem vinduet. Jeg sidder ved mit skrivebord på mit kontor og glaner ud over en forsamling af nye studerende. For tiden summer Aarhus Universitet af nystartede studerendes rystesammenlege. I år er de bemærkelsesværdigt ædruelige. Fra mit kontorvindue kan jeg se en hjertegribende flok af, hvad jeg antager, må være splinternye teologistuderende stavre sig igennem en lanciers uden andet end fælles forlegenhed at tildække sig med. Ser man bort fra det ydmygende ved at skulle kaste sig ud i dansen, foregår der virkelig ikke noget krænkende på pladsen. Les Lanciers er en tøjlet og overmåde tækkelig selskabsdans, som blev udviklet i England i begyndelsen af det 19. århundrede. Den faldt i brede dele af det europæiske borgerskabs smag fra midten af århundrede. Dansen er altså vokset til i en periode, som gerne kaldes "victoriansk" og er tilpasset et socialt miljø, der gerne betegnes som puritansk eller bornert. Den mulige krænkelse burde med andre ord ikke kunne være seksuel.

Men spørgsmålet kunne jo godt angå selve det at danse en dans fra en historisk problematisk periode – en periode fuld af koloniudnyttelse og kvindeundertrykkelse? Dansen rummer under alle omstændigheder indiskutabelt et ekko af en binær kønsopfattelse. Der er således letafkodelige kjole- og buksepositioner. På pladsen fortolkes disse imidlertid meget flydende. Det er ganske enkelt en nødvendighed, eftersom hovedparten af de studerende er kvinder.