Europabevægelsen: Antisemitisme er et europæisk problem

Overalt i Europa bryder antisemitisme ud i lys lue. Det udfordrer Europas grundlæggende værdier og principper om frihed, tolerance og respekten for mindretal rundt om i Europa, og derfor skal alle midler tages i brug – fra blødt samarbejde i form af erfaringsudvekslinger imellem EU-landene til mere håndfaste samarbejder mellem politi og efterretningstjenester.

Uden respekt for frihed, demokrati og mindretal rundt om i Europa er vi på en farlig kurs. Vi har brug for sammenhold ud fra vores fælleseuropæiske grundværdier, fordi de er forudsætningerne for et stærkt EU, hvor vi i fred og fordragelighed kan omgås hinanden og være dem, vi er, uanset national eller religiøs herkomst.

For få dage siden var jeg sammen med blandt andre den amerikanske ambassadør inviteret til at holde tale på Rådhuspladsen i København i forbindelse med fejringen af den jødiske lysfest hanukkah. I sidste øjeblik blev arrangementet af sikkerhedshensyn flyttet indenfor på Københavns Rådhus på grund af frygten for tyrkiske fodboldfans, der var i København for at støtte deres hold, Galatasaray, der spillede mod FC København.

På trods af at arrangementet blev flyttet til mere kontrollerbare forhold, undlod mange af frygt at deltage. På næsten samme tid skabte en polsk højrefløjspolitiker uro i det polske parlament, da han med en skumslukker blæste de ni lys ud på den helt særlige lysestage hanukkah-menorah – der var blevet tændt for at markere den sidste dag af hanukkah.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er blot to eksempler på, hvordan antisemitisme viser sit ækle ansigt nærmest dagligt rundt om i Europa. Frankrig har Europas største jødiske befolkning, og siden krigen i Gaza begyndte den 7. oktober, er der ifølge Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, registreret mere end 1000 tilfælde af antisemitiske hændelser.

I Holland, Østrig, Tyskland og Storbritannien er der konstateret en stigning i antallet af antisemitiske handlinger, ligesom der i Danmark desværre også er mange beretninger om jøder, der skjuler deres identitet. Skolebørnene på den jødiske Carolineskolen i København er under politibeskyttelse, og nu senest er en jødisk lysfest midt i København delvist blevet aflyst.

Jeg bilder mig ikke ind, at vi kan løse det hele på en gang, men vi kan sætte initiativer i gang, der kan bremse udviklingen. Derfor er det helt afgørende med et stærkt europæisk samarbejde på det her område. Antisemitisme har sine rødder i Europa, og derfor skal den også bekæmpes i Europa. Det kan vi kun gøre i fællesskab.

Inden længe sænker julefreden sig i store dele af verden, og vi kan fejre højtiden med kirkegang, familie og et veldækket julebord uden at skulle kigge os over skulderen eller frygte for vores børns sikkerhed.

Det burde også være muligt for jøder og andre europæiske religiøse mindretal i al fredsommelighed at kunne fejre deres traditioner og helligdage, uanset hvilken religion de er rundet af. Med et stærkt samarbejde på det her område er der et reelt håb om og mulighed for, at vi kan bekæmpe problemet og ikke bare komme med tomme ord.

Et håb, der meget fint kan indrammes i den berømte jødiske vending: Næste år i Jerusalem.

Jens-Kristian Lütken er landsformand for Europabevægelsen