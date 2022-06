EU's udenrigschef: Vi skal tage europæisk forsvar seriøst

Vi er nødt til at udvikle de midler, det kræver at beskytte os selv i en farlig verden. Det kræver ikke blot flere investeringer i forsvar, men også bedre investeringer i forsvar, skriver EU's udenrigschef

Ruslands krig i Ukraine har tvunget EU til at tage fat på nogle langsigtede strategiske udfordringer. Den mest umiddelbare opgave er at afslutte Europas afhængighed af russisk energi, en proces der nu er sat i gang med en gradvis olieembargo, som vil nå 90 procent ved årets udgang.

Mere generelt er Europa også nødt til at udvikle en effektiv sikkerheds- og forsvarspolitik samt den nødvendige kapacitet til at implementere den. Selvom denne ambition i sig selv ikke er ny, har den fået nyt momentum. Ruslands krig tydeliggør, at vi er nødt til at intensivere arbejdet for en øget sammenlægning af vores forsvarsinvesteringer. Det var hovedkonklusionen efter Det Europæiske Råds forsvarsdiskussion i sidste uge.